AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri ve kameramanını gözaltına almasını basın özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendirdi ve gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
