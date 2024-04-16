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AK Parti'den Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu göreve başladı

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AK Parti'den Güroymak Belediye Başkanı seçilen Eşref Mutlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

Mutlu, yaptığı açıklamada, hizmet için kollarını sıvadıklarını söyledi.

Seçimin kazananının Güroymak olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Seçim sürecinde bizlerle beraber sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkürü borç biliyorum. Şu anda ilçemizin mahallelerine nasıl hizmet ederiz onun planlamalarını yapıyoruz. İnşallah sizlere layık bir başkan olacağım. Yapılması gereken ne varsa el ve güç birliğiyle ilçemize hizmet edeceğiz."

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Kaynak: AA / Güncel

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