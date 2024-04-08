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AK Parti'den Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'e mazbata verildi

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Ak Parti'den Çukurca Belediye Başkanı seçilen Nazmi Demir, mazbatasını aldı.

Ak Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ile adliye binasındaki İlçe Seçim Kuruluna giden Demir'e mazbatası, görevliler tarafından verildi.

Ardından makamına geçen Demir, ilçeye hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür eden Demir, "Çukurca Belediyesi'nde gerçekten sosyal belediyecilik anlamında çok güzel hizmetler yapacağız. Buraya efendi olmaya değil halka hizmet kar olmaya geldik. Halkımıza verdiğimiz her sözün arakasındayız. Bu seçimin kaybedeni yok kazananı var. Çukurca kazandı, halk kazandı. Seçim sürecinde verdikleri desteklerden dolayı İlçe Başkanımız ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

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