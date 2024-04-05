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AK Parti'den Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız Göreve Başladı

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Ak Parti'den Çilimli Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Yıldız, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Yıldız, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende Muhsin Yavuz'dan görevi devraldı.

Yıldız, yaptığı konuşmada, destekleri için tüm ilçe halkına teşekkür ederek, Çilimli'yi hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarının söyledi.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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