AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ara seçime ilişkin, "Bugün Anadolu'nun 6 farklı beldesinde yapılan ara seçim sonuçları göstermiştir ki milletimizin AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'na olan inancı her geçen gün katlanarak büyüyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Anadolu'nun 6 farklı beldesinde yapılan ara seçim sonuçları göstermiştir ki milletimizin AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'na olan inancı her geçen gün katlanarak büyüyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin beldelerinde elde edilen yüksek oy oranları ve kazanılan başarılar, bizler için de büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olmuştur. İstanbul'dan, yerel seçim heyecanını yaşayan tüm illerimize selamlarımızı gönderiyor, seçilen belediye başkanlarımızı ve bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyoruz. Aziz milletimize müteşekkiriz."