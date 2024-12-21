AK Parti'den Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Almanya'nın Magdeburg Kentinde bir Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürerek gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Almanya'nın Magdeburg Kentinde bir Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz."