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AK Parti'den 15 Temmuz mesajı: Zafer Bizim

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AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında videolu bir paylaşım yaparak şehitleri andı, gazilere minnet duyduklarını belirtti ve 'Zafer Bizim' etiketiyle dayanışma vurgusu yaptı.

AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Partinin NSosyal hesabından "Zafer Bizim" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"'Bu vatan, tepeden tırnağa tek vücut olup sokağa, caddeye, meydana dolup bayrağı uğruna gül gibi solup asım şuuruna erenlerindir'. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz."

Paylaşımdaki videoda, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu Vatan Kimin?" şiirini seslendirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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