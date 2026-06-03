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AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

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AK Parti'de, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı.

(ANKARA) - Ak Parti'de, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı.

AK Parti'den yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti, sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam."

Buna göre Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan görevlerinden alındı.

Kaynak: ANKA
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