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AK Parti, Cumhuriyet'in 103. yılı için Milli Teknoloji Hamlesi videosu hazırladı

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AK Parti, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki çalışmalar ve Türkiye'nin kazanımlarının yer aldığı özel bir video hazırladı. Video, partinin NSosyal hesabından paylaşılırken paylaşımda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

AK Parti, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ile Türkiye'nin kazanımlarının yer aldığı özel bir video hazırladı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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