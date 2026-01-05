Haberler

AK Parti Çorum İl Başkanı Alar'dan üye sayısının artışına ilişkin açıklama

Güncelleme:
AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, partisinin üye sayısının 6 bin 946 artarak 93 bin 989'a yükseldiğini söyledi.

Alar, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Başkanlığınca açıklanan verilere göre, Ak Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'a ulaştığını vurguladı.

Bu artışın, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirten Alar, "İlimiz Çorum'da ise 6 bin 946 yeni üye kaydı yapılarak üye sayımız 93 bin 989'e ulaşmıştır. 2024 yılı içerisinde 1076 yeni üye kaydı yapılırken 2025 yılı içerisinde yaklaşık 7 kat daha fazla üye kaydı yapılarak bu sayı 6 bin 946'ya ulaşmıştır. 2024 yılında her 100 seçmenin 22'si AK Parti üyesi iken, 2025 yılı sonu itibariyle her 100 seçmenin 23'ünden fazlası AK Parti'ye üye olmuştur." dedi.

Saha çalışmaları, ev ve iş yeri ziyaretleri, mahalle ve köy buluşmaları, kadın ve gençlik kollarının faaliyetleri ile vatandaşlarla birebir temas esaslı çalışmaların üye artışında etkili olduğunu dile getiren Alar, "Üye kazanımı yalnızca sayısal değil gönüllülük, aidiyet ve güven temelli bir anlayışla yürütülmüştür. AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin siyaseti kapalı salonlarda değil milletin içinde yürüttüğünü ifade eden Alar, şunları kaydetti:

"Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz büyük bir aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
