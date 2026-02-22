Haberler

AK Parti Çermik İlçe Teşkilatınca iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Çermik’te AK Parti İlçe Teşkilatı, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla bir iftar programı düzenledi. İftar programında konuşan İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ramazanın önemine ve ilçedeki çalışmalara değindi.

Ak Parti Çermik İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, teşkilat mensuplarıyla aynı sofrada buluşmanın önemini vurguladı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da ramazanın önemine değinerek, ilçede devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programda dua edildi ve fotoğraf çekildi.

İftar programına, partililer ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
