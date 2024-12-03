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AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Dünya Engelliler Günü'nde Derneği Ziyaret Etti

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AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve İl Meclisi Üyesi Ramazan Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Abubekir Dereci, ziyaret için teşekkür etti.

Ak Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Baltacı, İl Meclisi Üyesi Ramazan Yıldız zafer mahallesi çarşı konteynerde bulunan Engelliler Derneği Başkanı Abubekir Dereci'yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

İlçe merkezinde 60 üyemizin olduğunu belirten Engelliler Derneği Başkanı Abubekir Dereci, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle derneğimizi ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve İl Meclisi Üyesi Ramazan Yıldız'ı ziyaretlerden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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