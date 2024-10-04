AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Fazıl Babur Atandı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca, Van'ın Çatak İlçe Başkanlığına Fazıl Babur atandı.

Babur, düzenlenen törenle önceki dönem ilçe başkanı Ahmet Ardan Aliağaoğlu'ndan görevi devraldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen törende konuşan Aliağaoğlu, "Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bayrağımızı hakkı ile taşıdık ve Fazıl Babur kardeşimize teslim ediyoruz. İlçe Başkanlığımıza yeni atanan başkanımıza görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Babur ise makamların gelip geçici olduğunu ifade ederek, "Asıl olan davamızın devamlılığıdır. Birlik ve bütünlüğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde ilçemiz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Törene, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.