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AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı'nın Babası Toprağa Verildi

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı'nın Babası Toprağa Verildi
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AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış'ın vefat eden babası Cemali Barış, düzenlenen cenaze töreni ile defn edildi. 69 yaşındaki Cemali Barış'ın cenazesi, Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyünde camide kılınan namazın ardından köy mezarlığına götürüldü.

Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış'ın vefat eden babası Cemali Barış'ın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Cemali Barış'ın cenazesi, aile evinde helallik alınmasının ardından tören için Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyüne götürüldü.

Köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Barış'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Barış'ın oğlu Recep Ragıp Barış ve ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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