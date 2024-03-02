AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Gazetecilerle Buluştu

Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Arvas, beş yıllık milletvekilliği süresince kente iyi hizmetlerin gelmesine vesile olduklarını söyledi.

Kentte iklim sorunu nedeniyle ciddi su sorununun yaşandığını belirten Arvas, "Kuraklık nedeniyle Van Gölü çekiliyor. Su sorununun giderek arttığı ilçelerde birçok göletin yapılmasına vesile olduk. Toprak Mahsulleri Ofisi kapalıydı yeniden müdürlük olarak faaliyete başlamasına vesile olduk. Madde bağımlıların tedavi edileceği bir merkez yoktu. AMATEM ve ÇEMATEM'i kurduk. Kentin ihtiyacı olan ne varsa ona cevap vermeye çalıştık." dedi.

Kenti artık AK belediyecilikle buluşturmanın zamanının geldiğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Birçok sorunumuz var. Kenti beraber yöneteceğiz. Sorunları tespit edip istişareyle çözüme kavuşturacağız. Eser ve hizmet siyaseti yapacağız. Projelere mimar olacağız. Kazanmak istiyorum. Milletin teveccühü ile seçilmek istiyorum. Partimize, milletimize layık olmaya çalışıyorum. Kazanacağıma inanıyorum. Artık halk bıktı. Halk şehrin gelişmesini istiyor. Şehir gelişmezse kimse kazanamaz. Otogar, çevreyolu, sebze hali belediyenin işi. Eğer kazanırsak ricacı değil icracı olacağız. Şehirlerimize sahip çıkacağız."

Arvas, konuşmasının devamında kentte hayata geçireceği projelerden ve seçim çalışmalarından söz etti.

Programa AK Parti İl Başkanı Emre Güray, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ile Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Abdullah Çalım katıldı.