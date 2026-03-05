Haberler

Brüksel'de, AK Parti Brüksel AB Temsilciliği basın mensuplarına iftar verdi

AK Parti Brüksel AB Temsilciliği, basın mensupları için iftar daveti düzenledi. Temsilci Ruhi Açıkgöz, ramazanın önemine ve basının rolüne dikkat çekti.

Ak Parti Brüksel AB Temsilciliği, Brüksel'de basın mensuplarına iftar verdi.

Ak Parti Brüksel AB Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, iftar davetinden önce yaptığı açıklamada, basının rolünün önemine dikkati çekti.

Bu yıl ramazanın çok verimli geçtiğini belirten Açıkgöz, "Buradaki vatandaşlarımız hakikaten ramazan konusunda da çok duyarlılar. Nice ramazanlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah tekrar kavuşuruz." ifadesini kullandı.

Yöneticiliğini Cemil Soysal'ın yaptığı, Brüksel'in tarihi meydanında Belçika mutfağından lezzetler sunan ödüllü restoran Ommegang'da verilen iftara, AK Parti Brüksel AB Temsilciliği mensupları ile Belçika'daki Türk gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
