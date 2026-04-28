AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten kamu yatırımları açıklaması

Ak Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü binalarının yapımına kısa süre içince başlayacağını duyurdu.

Coşkunyürek, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen girişimler sonucunda her iki projenin de yatırım programına alınarak onay süreçlerinin tamamlandığını ve ilk kazmanın çok yakında vurulacağını ifade etti.

Yeni hizmet binalarıyla vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunulmasının hedeflendiğini belirten Coşkunyürek, tarımsal üretimin desteklenmesi ve kamu hizmetlerinin modern şartlarda yürütülmesi adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Coşkunyürek, AK Parti olarak eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla Bolu'ya değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatarak, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren projeleri kente kazandırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Yeni hizmet binalarının Bolu'ya hayırlı olmasını temennisinde bulunan Coşkunyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.