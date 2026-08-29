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Bingöl'de AK Parti milletvekilleri basınla buluştu

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AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, gazetecilerle bir araya geldi. 500 yataklı hastanenin yakında açılacağını, havalimanı pistinin tamamlanacağını ve terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladılar.

Ak Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Bingöl'de gazetecilerle buluştu.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda Berdibek ve Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programda konuşan Berdibek, 500 yataklı yeni devlet hastanesinin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Bingöl Havalimanı'nda ilk hedefin mevcut pistin tamamlanarak yeniden hizmete açılması olduğunu vurgulayan Berdibek, yeni asfalt plentinin hizmete alınmasının ardından İl Özel İdaresine 50 yeni iş makinesinin kazandırılacağını kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Berdibek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sürece katkısını anlattı.

Berdibek, "Bu, birlik beraberlik kardeşlik projesidir. Buna göre Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir proje. Bu memleketin neye ihtiyacı var? Birlik, beraberlik, kardeşliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Korkutata da "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" vizyonunun bölge genelinde karşılık bulduğuna işaret etti.

Bingöl'de sağlık, spor, eğitim, sosyal hizmetler, turizm, ulaşım ve altyapı alanlarında çok sayıda yatırımın sürdüğünü aktaran Korkutata, yeni hastanenin 1-2 ay içerisinde hizmete girmesini beklediklerini kaydetti.

Bingöl'ün ihtiyaç duyduğu yatırımların takip edildiğini vurgulayan Korkutata, "Bingöl'ün hiçbir meselesi sahipsiz kalmamıştır. Bütün meseleleri sahipleniyoruz." diye konuştu.

Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Maşife Gündoğdu ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan da yer aldı.

Kaynak: AA
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