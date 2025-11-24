Haberler

AK Parti Bingöl Gençlik Kolları Öğretmenler Günü'nü Kutladı

AK Parti Bingöl Gençlik Kolları Öğretmenler Günü'nü Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek, onların gününü kutladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren temel mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ziyaret edildi.

AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, beraberindeki partililer ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesini ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren temel mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çeken Aslan, "AK Gençlik Bingöl olarak eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

O şehrimizde barajlarda su kalmadı, acil eylem planı devreye alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti

O partide 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti
Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor

Halil Umut Meler'in yönetimi karşısında kendini tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.