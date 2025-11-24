AK Parti Bingöl Gençlik Kolları Öğretmenler Günü'nü Kutladı

AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ziyaret edildi.

AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, beraberindeki partililer ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesini ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren temel mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çeken Aslan, "AK Gençlik Bingöl olarak eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.