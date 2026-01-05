AK Parti Üye Sayısında Rekor Artış

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti'nin üye sayısını değerlendirdi.

Yıldırım, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 1 yılda 3 bin 700 ile Bilecik'te ki üye sayısını 27 bin 984'e ulaştırdıklarını söyledi.

Siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz büyük bir aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir."

Yıldırım, teşkilatların sahadaki gayreti, üyelerin fedakarlığı ve milletin desteğiyle büyüyen bu yapının, ülkenin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım'a, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz de eşlik etti.