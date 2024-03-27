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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Sendikalılarla İftar Programında Buluştu

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Ak Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Bilecik Temsilciliğine bağlı sendikalılarla iftar programında bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Yaman, sendikalılara kente ilişkin projelerini anlattı.

Göreve seçildiği takdirde Bilecik için vakit kaybetmeden harekete geçeceklerini ifade eden Yaman, şehre hak ettiği hizmetleri kazandıracaklarını belirtti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Selöz ve sendika üyeleri ise katılımından dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Programda, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile partililer de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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