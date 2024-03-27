AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Hürriyet Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman ziyaretinde mahallede yürüyüş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bölgenin sorunlarına hakim olduğunu ifade eden Yaman, göreve seçildiği takdirde bu sorunları çözeceğinin sözünü verdi.

Ziyarette, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de yer aldı.