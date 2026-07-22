AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı haftalık toplantısı yapıldı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının haftalık toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Halil Etili, toplantıda, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İlçede yapılacak yatırımlar konusunda görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Etili, her zaman seçim olacakmış gibi çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Toplantıda gençlik ve kadın kollarının yaptığı çalışmalar da ele alındı. ??????????????