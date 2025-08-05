AK Parti Beypazarı İlçe Yönetimi'nden Kurum Ziyaretleri

AK Parti Beypazarı İlçe Yönetimi, bazı kurumların yöneticilerini ziyaret etti.

İlçe Başkanı Halil Etili, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Süsün, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Etili ve beraberindeki heyet, Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal'a da ziyarette bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenleri rahmetle anan Etili, Pekal'a baş sağlığı dileklerini iletti.

Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin heyete bilgi aktaran Pekal, olası orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını paylaştı.

SGK Beypazarı Müdürü Tuncer, göreve başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Beypazarı Müdürlüğü görevine atanan Gülşen Tuncer, göreve başladı.

SGK'da çeşitli birimlerde görev yaptığını belirten Tuncer, müdürlük olarak 4 ilçede vatandaşlara hizmet vereceklerini kaydetti.