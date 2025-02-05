AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Aylık Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti İlçe başkanı Halil Etili, parti binalarındaki toplantıda, görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını, buna yakışır tavır ve davranış içinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Etili, "Ev ev, hane hane, köy köy çalışmalarda bulunacağız. AK Parti iktidarının bu ülke için ve ilçemizdeki yapılan yatırımları tek tek anlatacağız." dedi.