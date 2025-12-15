AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır'a ziyarette bulundu.

Etili, yaptığı açıklamada, ilçede yapılması planlanan çalışmalara ilişkin ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bayındır ile ilçedeki çalışmalara ilişkin görüştüklerini aktaran Etili, "Beypazarı-Kırbaşı arası ulaşımı sağlayan karayolunun Saraycık rampasındaki yol yenileme ve yapımı konuştuk. Çok sayıda kazanın meydana gediğini paylaştık. Bu sorunun kısa süre içinde çözülmesi gerektiğini aktardık." ifadelerini kullandı.