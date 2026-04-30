AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den Ankara'da 'yatırım' mesaisi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, ilçenin sorunlarını ve çözüm bekleyen projeleri Ankara'da ilgili makamlara ileterek takibini sürdürdüklerini bildirdi.

İlçe Başkanı Halil Etili, beraberindeki yürütme kurulu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu'nu makamında ziyaret etti. İlçenin enerji ve altyapı ihtiyaçlarının ele alındığı görüşmede, planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Etili, Beypazarı'nın gelişimine katkı sağlayacak her konuyu öncelikli olarak Ankara milletvekillerine ve ilgili bakanlıklara aktardıklarını belirtti. Bakan Yardımcısı Şatıroğlu'na ilçenin taleplerini içeren detaylı bir bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Etili, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Yardımcımıza güzel ilçemiz Beypazarı'ndaki güncel durumu ve ihtiyaçlarımızı aktardık. Kendileri ilettiğimiz konuların takipçisi olacaklarını ifade ettiler. AK Parti teşkilatı olarak, ilçemizin sorunlarının çözümü noktasında milletvekillerimizin de desteğiyle tüm mercilerle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Beypazarı için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek."