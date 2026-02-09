Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ve İl Başkanı Şansi gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ve İl Başkanı Şansi gazetecilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Başkanı Hüseyin Şansi, şehirdeki huzur ve istikrarı vurgulayarak, Batman'ın gelişimindeki başarıyı ortak akıla ve işbirliğine atıfta bulunarak açıkladı.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Başkanı Hüseyin Şansi, gazetecilerle bir araya geldi.

Ak Parti Batman İl Başkanlığınca Kristal Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Nasıroğlu, kentin huzur ve istikrar ortamında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Bölgede kardeşlik ve barış ikliminin güçlendiğini ifade eden Nasıroğlu, Batman'ın merkezi ve ilçeleriyle bölgesinde örnek bir şehir haline gelmeye başladığını belirtti.

Nasıroğlu, "Eskiden başkalarını takip eden bir şehirken, bugün birçok alanda örnek gösterilen bir konuma geldik. Bu başarı bireysel değil, ortak aklın ve birlikte çalışmanın sonucudur." dedi.

Hasankeyf-Batman yolunun tamamlandığını, Batman-Diktepe yolunun da son aşamaya geldiğini dile getiren Nasıroğlu, yol projelerinde kalite ve kalıcılığın esas alındığını vurguladı.

Nasıroğlu, mevcut demir yolu koridorunun avantaja çevrilerek hafif raylı sistem projeleri üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Tarım ve su yatırımlarına ilişkin bilgi de veren Nasoroğlu, Batman Çayı Islah Projesi kapsamında yaklaşık 30 kilometrelik alanda çalışma yürütüldüğünü, çalışmalarla atıl durumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılacağını belirterek, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik Silvan Barajı'ndan su temini için proje hazırlandığını ve Garzan Barajı'ndan da ilçe ve köylere içme suyu sağlanacağını kaydetti.

Ak Parti İl Başkanı Şansi de gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Ortak akılla, istişare kültürüyle şehrimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Programa, Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mensur Müjdeci, Medeni Demirkale ve Temim Orhan ile İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi

CHP'den istifa eden Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı

Ücretleri ödenmeyen belediye işçileri kazan kaldırdı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi