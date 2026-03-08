Haberler

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığından "vefa iftarı" programı

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığından 'vefa iftarı' programı
Güncelleme:
AK Parti Batman Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir 'vefa iftarı' programı düzenledi. Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kadınların aile ve toplumdaki önemine vurgu yaparak katılımcılara karanfil takdim etti.

Ak Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "vefa iftarı" programı düzenlendi.

Kentteki bir kafede düzenlenen programa katılan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kadınların gününü kutlayarak, katılımcılara karanfil takdim etti.

Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, kadınların aile ve toplumdaki önemine değinerek, kadınların fedakarlıkları ve emekleriyle hem aile hem de toplumda önemli bir rol üstlendiklerini dile getirdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
