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AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan Esnafla Buluştu

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AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Ceylan, esnafa bereketli kazançlar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Esnaf da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Ceylan'a teşekkür etti.

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan esnafla bir araya geldi.

Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Ceylan, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafa bereketli kazançlar dileyen Ceylan, her zaman esnafın yanında olacaklarını söyledi.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ceylan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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