Mustafa Canbey'den Bayram Mesajı

Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbey, mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, İslam alemi için barış ve huzur temennisinde bulundu.

Ramazan ayının rahmet ve mağfiret vesilesi olduğunu vurgulayan Canbey, bayramların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle Gazze'de yaşanan zulme dikkati çeken Canbey, şunları kaydetti:

"Bayramlar küskünlüklerin giderildiği, umutların tazelendiği özel zamanlardır. Bu mübarek günlerde yetimlerimizi, şehit çocuklarımızı ve ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Ne yapıyorsun Sadettin başkan!
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı

Vay halimize! Başkanın özel kalemi vatandaşı dolandırdı
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı