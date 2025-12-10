AK Parti İl Başkanı Aydemir'den Balıkesir Devlet Hastanesine ziyaret

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Aydemir, hastaneye yaptığı ziyarette, hasta ve hasta yakınlarıyla görüştü.

Vatandaşların talep, öneri ve memnuniyetlerini dinleyen Aydemir, sağlık hizmetlerinin sahadaki karşılığını yerinde inceledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, önemli olanın vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi ve hizmet kalitesinin her geçen gün yükselmesi olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Aydemir, doktorlar, hemşireler ve diğer hastane personeliyle görüşerek çalışma koşulları ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

Sağlık emekçilerinin fedakarlıklarını takdir ettiğini ifade eden Aydemir, "Sağlık ordumuzun fedakar emeği bizim için her zaman kıymetlidir." dedi.

Aydemir, Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Ünal'ı ziyaret ederek hastaların ilettiği talepleri ve sahada gözlemlediği konuları paylaştı.