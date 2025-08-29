Balıkesir'e 169 Yeni Doktor Atandı

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında kente 169 doktorun atandığını bildirdi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, Balıkesir'e 6 uzman ve 163 pratisyen hekimin atandığını kaydetti.

Ak Parti hükümetlerinin sağlık alanında attığı adımlara dikkati çeken Aydemir, şunları belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetimiz, sağlık alanında dünyaya örnek gösterilen bir sessiz devrim gerçekleştirmiştir. Şehir hastaneleri, modern devlet hastaneleri, tıp fakülteleri, uygulama ve araştırma hastaneleri ile ülkemiz, güçlü bir sağlık altyapısına kavuşmuştur. Bugün her vatandaşımızın eşit, hızlı ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesi en büyük kazanımlarımızdandır. AK Parti olarak sağlıkta bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Balıkesir'imize atanan yeni hekimlerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, fedakarca görev yapacak tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar temenni ediyorum."