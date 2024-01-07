AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in hayatını kaybeden annesi Hedise Çelik için ikindi namazının ardından Yıldırım Bayezid Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve Çelik'in yakınları katıldı. Hedise Çelik'in cenazesi, namazın ardından Baruthane Mezarlığı'nda, 24 Aralık'ta hayatını kaybeden eşi Hacı Yaşar Çelik'in yanında toprağa verildi.