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AK Parti Ardahan İl Başkanı: Belediye işçilerinin mağduriyeti sonlandırılmalı

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AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz, Ardahan Belediyesinde yaşanan maaş sorunlarına dikkat çekerek, belediye işçilerinin mağduriyetinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirtti.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz, "(Belediye işçileri)Maaşlarının yarısından daha azı yatan personelin mağduriyeti bir an evvel sonlandırılmalıdır." dedi.

Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ardahan Belediyesinde yaşanan birkaç konuyla ilgili açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Belediye işçilerinin maaşlarına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ardahan Belediyesinde, personel kıyımından sonra şimdi de emekçilerin maaş haklarına göz dikilmiş durumdadır. Maaşlarının yarısından daha azı yatan personelin mağduriyeti bir an evvel sonlandırılmalıdır. Evlerinin geçimini belediyede çalışarak karşılayan emekçi kardeşlerimizin aileleriyle birlikte zor durumda bırakılması, kabul edilemez bir durumdur. Önceki yıllarda sözleşme gereği yapılan zamların iptal edilmesinin gündeme getirilmesi ise tam bir hukuksuzluktur."

Yılmaz, "Personele yapılan maaş zamlarının, 2019 yılında da yapıldığı gibi baskıyla zorla feragat ettirilmeye çalışılması, belediyenin içinde bulunduğu borç batağını gözler önüne sermektedir. Seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen, halen borç durumu hakkında bilgi verilmemiş, içinde bulunulan durum hakkında açıklama yapılamamıştır. Personelin sendika haklarından vazgeçmesi için istifaya zorlanması, istifa etmeyenlerin ise işten atılmakla tehdit edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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