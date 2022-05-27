AK Parti Ankara İl Başkanlığından "27 Mayıs darbesi" açıklaması - Haberler

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, 27 Mayıs darbesinin 62'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin darbelerin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "15 Temmuz darbe gecesi, işgal gecesi gördüğünüz gibi millet artık olaya el koymuştur ve müdahale etmiştir. Bunları önlemiştir." dedi.

Güngör, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarihinde darbelerin yer aldığını, merhum Başbakan Adnan Menderes'in darbeyle karşı karşıya kaldığını ve millet iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

Cemal Güngör, "12 Eylül'ü yapanların Amerika'dan sesi çıktı, 'bizim çocuklar başardı' diye. Hesap yapanların kimler olduğunu biliyoruz. 28 Şubat'ta gidip Amerika'da 'balans ayarı yaptık' diyenlerin nereden kaynaklandığını biliyoruz. 15 Temmuz işgal girişiminde de aynı şeyi gördük. Nereye, hangi kucaklara kaçtıklarını, sığındıklarını da gördük." diye konuştu.

Türk milletinin darbelerin bedelini çok ağır ödediğini bildiren Güngör, "Millet bunun bedelini çok ağır ödemiştir. ve artık 15 Temmuz darbe gecesi, işgal gecesi gördüğünüz gibi millet artık olaya el koymuştur ve müdahale etmiştir. Bunları önlemiştir." ifadelerini kullandı.

Güngör, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.