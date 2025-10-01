AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Su Sorununa Sert Eleştiriler

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralı hemşehrilerimiz artık çok net görüyor. Bu yönetim suyu bile veremiyor. Başkentimiz böyle bir tabloyu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) altyapı yatırımlarını ihmal ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Su Allah'ın nimetidir. Nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz." ifadelerini kullandığını hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş, bugün CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan, kademeli tarife adı altında halkı kandıran yönetimin başındadır. Altyapı yatırımları için kredi çektiler, 'Boruları yenileyeceğiz' dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar. Yıllardır 'Kanserli boruları değiştireceğiz' dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hala eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada, susuz Ankara. Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da 'Borular patladı, 1 hafta susuzluk var' diyeceksiniz. Kademeli tarife diyerek israfı önlüyoruz havası atıyorlar. Ama gerçek şu ki Türkiye'de en pahalı suyu satıyorlar ve Ankaralıyı cezalandırıyorlar. Bu durum, bir belediyecilik başarısızlığından öte açık bir yönetim iflasıdır. Ankaralı hemşehrilerimiz artık çok net görüyor. Bu yönetim suyu bile veremiyor. Başkentimiz böyle bir tabloyu hak etmiyor."