AK Parti Akseki Teşkilatı'ndan Filistin Yararına Kermes Desteği

AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde 'Filistin Yararına Hayır Çarşısı' etkinliği düzenleyerek, Filistin'e destek olmak amacıyla kermeste alışveriş yaptı ve bağışlarda bulundu.

Ak Parti Akseki İlçe Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde ilçede kurulan "Filistin Yararına Hayır Çarşısı"ndan alışveriş yaparak, kermese destek verdi.

Etkinliğe, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Akseki İlçe Koordinatörü Enes Çimen, Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, Kurucu İlçe Başkanı Şükrü Öz ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

Katılımcılar, Filistin'e destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte hem kermesten alışveriş yaptı hem de organizasyona katkı sunan gönüllülere teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Gündoğdu, etkinlikte yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirterek, Akseki olarak her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

Enes Çimen ise Akseki halkının gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örnekleridir." dedi.

Kermesin ardından, AK Parti Akseki İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, İlçe Başkanı Halis Gündoğdu'nun başkanlığında, İlçe Koordinatörü Enes Çimen ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Çimen, Akseki teşkilatının uyum ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, sahada aktif bir teşkilat yapısından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ise birlik ve beraberlik ruhuyla Akseki'de güçlü bir teşkilat yapısı oluşturduklarını, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda millete hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
