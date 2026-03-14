AK Parti Akseki İlçe Teşkilatından iftar programı

AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, iftar programında teşkilat üyeleri ve vatandaşları bir araya getirdi. Programa katılan AK Parti yetkilileri, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Ak Parti Akseki İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında teşkilat üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, ilçe koordinatörleri Özgür Özbek ve Enes Çimen, siyasi parti temsilcileri, mahalle başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Çetin, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, "Bu sofralarda vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizim için çok önemli ve büyük bir mutluluk." dedi.

AK Parti teşkilatlarının her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini dile getiren Çetin, milletle omuz omuza olmayı, aynı sofrayı paylaşmayı ve gönül köprüleri kurmayı sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu da ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, iftar programına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı