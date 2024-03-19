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AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, AFRAY Projesi'nde İncelemelerde Bulundu

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AFRAY projesinin devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Özkaya, projenin önemini vurgulayarak, çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını umduklarını belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, üniversite ve şehri birbirine bağlayacak AFRAY'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgileri aldı.

Özkaya, AFRAY'ın Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) güzergahındaki şantiye kısmında yaptığı açıklamada, AFRAY'ın Türkiye'de 2. yüzyıl için önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Şu an firmanın yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Özkaya, "Altyapı müdürü burada. 17.7 kilometre bir yol, bunun 12 kilometresi sıfırdan ilk defa yapılacak. 5 kilometresi de mevcut hatlar yenilecek. Tek hat olan hatlar 3 hata çıkarılacak. İnşallah burası bu yılın sonuna kadar bitecek." dedi.

Yurt dışından sinyalizasyon ve üst yapı malzemelerinin de geleceğini ifadede eden Özkaya, şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz gelecek yılın ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinin başında öğrenciler Allah nasip ederse eğitim öğretim yılı kapanmadan hafif raylı sistemle Afyonkarahisar merkeze ulaşmaya başlayacaklar. 'Hayali temel attı' diyenlerin hepsi buraya gelip buraları görmesini arzu ederiz. Proje 750 milyon liralık bir proje. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 750 milyon lirayı bir kalemde ayırması sadece teşekkür edilip, dua edilecek bir şey. Hayalimiz büyük."

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Ali Özkaya AK Parti Güncel Haberler

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