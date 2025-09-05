AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, İmamoğlu'nda ziyaretlerde bulundu

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İmamoğlu ilçesinde şehit ailelerini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Dağlı, temasları kapsamında ilk olarak partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunan Dağlı, daha sonra esnafla buluşarak taleplerini dinledi.

Dağlı, şehit ailelerini de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektubu şehit yakınlarına takdim etti.

Şehitlerin vatanın onuru, gururu ve bağımsızlığın teminatı olduğunu belirten Dağlı, kendilerine emanet olan şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Dağlı, Sevinçli ve Hürriyet mahallelerinde de vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi.