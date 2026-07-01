Haberler

Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor. AK Parti 11 milyon 709 bin 913 üyeyle ilk sırada, CHP 1 milyon 879 bin 973 üyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, 189 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 709 bin 913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

Partilerin üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 709 bin 913 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 879 bin 973 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 501 bin 122, İYİ Parti'nin 385 bin 25, DEM Parti'nin 17 bin 60, Saadet Partisinin 374 bin 724 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 703 bin 85 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Partinin 302 bin 852, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 123 bin 338, Büyük Birlik Partisinin ise 115 bin 49 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde tamamen kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 3 bin 593.

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek ilan ediliyor.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı

Babacan tarih verip hükümete kritik bir çağrıda bulundu
Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha

Montella ''Kader'' demişti! Dünyaca ünlü 2 hoca daha istifa etti
Bir devrin sonu! Fiat Egea üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor