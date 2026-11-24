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Belçika Profesyonel Gazeteciler Birliği (AJP), 23 Kasım'da düzenlenen gösterinin ardından bir gazetecinin polis tarafından darbedildiğini bildirdi.

AJP'den olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AJP üyesi foto muhabirin polis tarafından darbedilmesi kınandı.

Açıklamada, olayla ilgili polis teşkilatının işleyişini ve polis memurlarının görevlerini yerine getirirken sergiledikleri tutum ve davranışları denetleyen bağımsız denetim kurumu Polis Hizmetleri Daimi Komitesine (Committee P) başvuruda bulunulacağı duyuruldu.

23 Kasım'da gösterinin sona ermesinin ardından saat 15.00 sıralarında Brüksel'deki Porte de Hal bölgesinde bir foto muhabirin polis şiddetine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, polis ekiplerinin göstericileri çember içine alarak otobüslere bindirmeye hazırlandığı sırada bölgede görev yapan üç foto muhabirinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu esnada bir polis memurunun foto muhabirlerinden birine yaklaşarak gazeteciyi sert şekilde ittiği, foto muhabirinin basın kartını göstermesine rağmen polis memurunun kartı büktüğü, ardından gazeteciye hakaret ettiği ve aniden yüzüne yumruk attığı ifade edildi.

Söz konusu müdahalenin kabul edilemez olduğunun altı çizilen açıklamada, AJP'nin olaya ilişkin başvurulabilecek tüm hukuki yolları değerlendireceği bildirildi.

Gazetecilere yönelik şiddet olayları her gösteride tekrarlanıyor

Açıklamada, mesleki kimlikleri açıkça belli olan ve yalnızca kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevlerini yerine getiren gazetecilere yönelik benzer şiddet olaylarının her gösteride endişe verici biçimde tekrarlandığına dikkati çekildi.

Hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğu bir ülkede polisin sınırsız yetkilere sahip olmadığına dikkat çekilen açıklamada, güvenlik güçlerinin haklı bir gerekçe olmaksızın medya mensuplarının çalışmalarını engelleyemeyeceği ve gazetecilere karşı şiddet kullanamayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA