AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti

Güncelleme:
AJet, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini açıkladı.

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
