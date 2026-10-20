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AJet, 2027 yazında Dalaman ve Bodrum'dan Almanya'ya haftada 16 sefer düzenleyecek

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AJet, 2027 yazında Dalaman'dan Almanya'nın 5 kentine, Milas-Bodrum'dan Almanya'ya haftada ikişer gün direkt uçuş yapacağını ve iki havalimanından haftada toplam 16 karşılıklı sefer düzenleyeceğini açıkladı. Dalaman'da uçuşlar Nisan 2027'de, Bodrum'da Temmuz 2027'de başlayacak.

AJet, 2027 yaz sezonunda Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinden Almanya'nın 5 kentine direkt uçuşlar düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre AJet, 2027 yaz tarifesi kapsamında Dalaman Havalimanı'ndan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih'e haftada ikişer gün karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a haftada ikişer gün direkt uçuş yapılacak.

Dalaman'dan Almanya'ya uçuşlar Nisan 2027'de, Bodrum'dan ise Temmuz 2027'de başlayacak. AJet, iki havalimanından haftada toplam 16 karşılıklı sefer yapacak.

Yeni hatlarla Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Göcek gibi turizm merkezlerine ulaşımın kolaylaştırılması ve Türkiye ile Almanya arasındaki turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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