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Aisha Wahab, ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu

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ABD'nin California eyaletinde yapılan özel seçimden zaferle çıkan Aisha Wahab, ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu.

ABD'nin California eyaletinde yapılan özel seçimden zaferle çıkan Aisha Wahab, ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu.

California'da Eric Swalwell'in, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle nisanda görevinden istifa etmesinin ardından özel seçimler düzenlendi.

Afgan kökenli siyasetçi Wahab, Melissa Hernandez'i yenerek seçimlerden zaferle ayrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi tarihindeki ilk Afgan kökenli siyasetçi olacak Wahab, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Beni yetiştiren bölge için mücadele vereceğim. Yetimhaneden Kongreye, bu yolculuk Amerikan Rüyası'nın gerçek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Wahab, ocak ayına kadar California'nın 14. bölgesini Temsilciler Meclisinde temsil edecek.

Nisanda yapılan bir söyleşide Wahab, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğine "Evet." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA
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