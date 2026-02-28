Haberler

İsrail basını, Air India'nın İsrail'e uçuşlarını bir hafta süreyle askıya aldığını duyurdu

Güncelleme:
Hindistan'ın Air India hava yolu şirketi, ABD ile İran arasındaki gerilim sebebiyle 1 Mart'tan itibaren İsrail'e uçuşlarını bir hafta süreyle askıya aldığını açıkladı. Uçuşların tekrar başlaması için güvenlik değerlendirmesi yapılacağı belirtiliyor.

İsrail basını, Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın ABD ile İran arasında yaşanan gerilim gölgesinde İsrail'e uçuşlarını 1 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle askıya aldığını bildirdi.

Söz konusu haber, İsrail basınından Kanal 12'de yer aldı.

Haberde, Air India'nın 1 Mart'tan itibaren İsrail'e tüm uçuşlarını 1 hafta süreyle askıya aldığı belirtilirken uçuşların tekrar başlaması için daha sonra güvenlik değerlendirmesi yapılacağı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 25 Şubat'ta İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü.

Batılı ülkeler, bölgesel gerilim ve ABD'nin İran'a yönelik muhtemel askeri müdahalesi nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve İran'a zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Çin de ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yapmıştı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşirken ABD ordusunun İran'a yönelik askeri tehditler kapsamında bölgede konuşlanması devam ediyor.

Kaynak: AA / Said Amori
