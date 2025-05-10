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Aileye Dijital Destek: 'İlk Öğretmenim Ailem' Mobil Uygulaması

Aileye Dijital Destek: 'İlk Öğretmenim Ailem' Mobil Uygulaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında geliştirilen 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması ile ebeveynlere çocuk yetiştirme ve aile hayatına dair rehberlik hizmeti sunuyor. Uygulama, çocuk gelişimi ve sağlıklı aile ilişkilerine dair kapsamlı içerikler barındırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Aile Yılı" kapsamında geliştirilen "İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulaması", anne-baba adaylarına, ebeveynlere ve eşlere çocuk yetiştirme, sağlıklı evlilik ve aile hayatına yönelik birçok konuda "dijital rehberlik" hizmeti sunuyor.

Sağlıklı ve huzurlu ailelerin kurulmasında, eşler arasındaki bağın, karşılıklı anlayış ve işbirliğinin güçlü olması, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi büyük önem taşıyor. Bakanlık tarafından, huzur ve güven ortamının sağlandığı ailelerin kurulması ile anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi için birçok çalışma hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, anne ve babaların olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik hayatını güçlendirmek amacıyla "İlk Öğretmenim Ailem" adlı mobil uygulaması geliştirildi. Böylece, eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgiler, bu uygulama ile tek çatı altında toplandı.

Çocuk gelişimi ile evlilik ve aile hayatına dair ihtiyaç duyulan güvenilir ve kapsamlı bilgilerin bir arada olduğu, ücretsiz sunulan uygulama, ebeveynlere rehberlik etmenin yanında çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyecek içerikler de sunuyor.

Çocuklarıyla kurduğu bağa güç katmak ve toplumsal düzeyde daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak isteyen ebeveynler için hazırlanan pratik ve güvenilir dijital rehber olma özelliği taşıyan uygulamayı, hayata geçirildiği 10 Nisan'dan bugüne yaklaşık 8 bin 500 aile kullanmaya başladı.

Ebeveynler, çocuklarına dair özel anları "Anı Günlüğü"ne not edebiliyor

Aileler platformda, çocuğun yaşına göre düzenlenen gelişim içerikleri, çocuklarıyla keyifli zaman geçirebilecekleri yaşa uygun günlük oyun ve aktiviteler, geleneksel ve eğitici içeriklerle çocuklara hitap eden masal ve ninnilerin bulunduğu sesli-yazılı içerikler ile ebeveynlik ipuçları ve uzman görüşleri içeren dijital dergi formatında yayınları bulabiliyor.

Anne ve babalara çocuklarının fiziksel ve zihinsel gelişimini adım adım izleme imkanının sunulduğu uygulamayı ebeveynler, çocuklarının bilgilerini girerek kişiselleştirebiliyor.

Çocukların boy ve kilo değerlerine göre sağlıklı gelişimlerinin takip edilebildiği uygulamada, aşı takvimi ve ailelerin çocuklarına dair özel anları not edebileceği Anı Günlüğü bölümü de yer alıyor.

Doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü kapsamlı ve güvenilir bilgilere "rehber" bölümünden ulaşılabiliyor.

"Çocuğumla Öğreniyorum" bölümünden çocuk gelişimi, olumlu ebeveynlik becerileri, evlilik ve aile hayatına dair bilgilendirici videolara ulaşılabilirken, aynı zamanda anne ve babalar çocuk gelişimi ile aile hayatına dair merak ettikleri soruları uygulama aracılığıyla uzmanlara iletebiliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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