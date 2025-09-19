Haberler

Ailevi Tartışma Kanlı Bitti: Genç Yeğen Amcasını Bıçakladı

Güncelleme:
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, tartıştığı amcasını bıçakla yaralayan 23 yaşındaki C.Y. gözaltına alındı. Olay sonrası ağır yaralanan amca hastaneye sevk edildi.

Boduroğlu Mahallesi'nde yaşayan M.Y. (44), ailevi nedenlerle tartıştığı yeğeni C.Y. (23) tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı amca, ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan Soma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, C.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
