Otizmli bireyler ve aileleri için 'otizm.gov.tr' platformu hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireyler ve aileleri için 'otizm.gov.tr' adlı bir dijital bilgilendirme platformunu hizmete sundu. Platform, otizm hakkında bilimsel bilgiler sunmakta ve ailelere ücretsiz danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan 'otizm.gov.tr' platformunu erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hayata geçirilen ulusal dijital bilgilendirme platformu, aileler, uzmanlar ve ilgili paydaşlar için bilimsel temelli bilgi merkezi olarak tasarlandı. Sitede OSB tanısı, belirtileri, tanı süreci ve sıkça sorulan sorulara dair kapsamlı içerikler yer alıyor. Erken tanının önemine vurgu yapılan platformda, ailelerin gelişimsel farklılıkları erkenden fark edebilmeleri için yaş gruplarına göre gelişim basamakları ve dikkat edilmesi gereken işaretler detaylandırılıyor. Ayrıca, başvuru süreçlerine dair rehberlik hizmeti sunularak ailelerin doğru zamanda doğru adımları atması hedefleniyor. Platformda, ailelerin yanı sıra uzmanlara yönelik müdahale yöntemleri, aile rehberliği içerikleri ve mesleki gelişim materyalleri de yer alıyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerle iş birliği içinde hazırlanan sitenin, düzenli olarak güncellenmesi planlanıyor.

AİLELERE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Platform üzerinden ayrıca, bakanlık tarafından yürütülen ve otizmli çocuğu bulunan her aileye ücretsiz danışmanlık sunan 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı' projesine dair bilgilere de ulaşılabiliyor. 2023 yılında başlatılan ve 34 ilde uygulanan model, otizmli bireylerin tanıdan itibaren en uygun hizmete erişimini ve ailelere psikososyal destek sunulmasını amaçlıyor.

Kullanıcılar platform üzerinden, bakım kuruluşları ve hizmet modelleri, Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri (ÇÖZGEM), Milli Eğitim Bakanlığı eğitim hizmetleri ile diğer kamu hizmetleri ve sosyal projelere de ulaşabiliyor. Bakanlığın saha ile temasını güçlendirmeyi hedefleyen platform, bir köprü vazifesi de görecek. Geri bildirim mekanizmaları aracılığıyla elde edilen veriler, yeni hizmet modellerinin tasarlanmasında ve mevcut uygulamaların iyileştirilmesinde yol gösterici olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
